Президент Сербии намерен просить поддержки Путина в ситуации с Косово

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить его поддержки.

Об этом сообщает RTS.

Также Вучич рассказал, что уже сообщил послу Российской Федерации, послу США и другим о сложной ситуации.

"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы обсудим все важные вопросы для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы сообщим президенту Путину все, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения", - сказал Вучич.

В ответ на вопрос журналистов о том, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Россию о военной помощи, Вучич отметил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе.

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Напомним, 29 сентября Вучич, который также является верховным главнокомандующим ВС страны, приказал, чтобы вся сербская армия была приведена в состояние полной боевой готовности из-за того, что около 60 спецназовцев из Косово вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое обеспечивает водой ГЭС Газиводе на границе Сербии и Косово.