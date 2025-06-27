Президент Румынии заявил, что ошибся, когда говорил о начале переговоров ЕС с Молдовой 4 июля

Президент Румынии Никушор Дан в пятницу, 27 июня, заявил, что ошибся, когда сказал об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС с Молдовой 4 июля. Об этом сообщает Суспільне .

По его словам, он имел в виду встречу, которая состоится в Кишиневе 4 июля, речь идет о саммите ЕС — Молдова.

«Я говорил о документах, с которых начались дебаты. Они были приняты в том виде, в котором были представлены, оба, относительно соответствующих кластеров. Оба, в почти идентичных текстах, говорят о прогрессе, достигнутом обеими странами [Украиной и Молдовой] и рекомендуют открытие кластера. Разница заключается в том, что документ для Молдовы был принят 27 государствами, тогда как документ для Украины был принят 26 государствами», — пояснил президент Румынии.

26 июня Дан сообщил, что 4 июля Европейский Союз официально начнет переговоры по вступлению Молдовы в ЕС.

26−27 июня в Брюсселе проходит саммит Европейского совета.

Одной из главных тем саммита является оценка того, как Украина продвигается на пути к вступлению в Евросоюз. Украинские власти уже передали документы в Еврокомиссию для начала переговоров по трем кластерам: «Основы процесса вступления», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения».

ЕС рассматривает возможность разделить заявки на вступление Молдовы и Украины. Как заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, Молдова лучше других стран внедряет реформы, необходимые всем странам — претендентам на членство.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Украина и Венгрия договорились с 12 мая начать регулярные консультации для урегулирования всех вопросов, вызывающих беспокойство у Будапешта, и разблокирования переговоров по вступлению Украины в ЕС.

1 апреля посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что Европейская комиссия поддерживает вступление Украины в ЕС и готовится к этому.

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС. По их данным, якобы 95% населения Венгрии против евроинтеграции Украины.