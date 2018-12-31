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Президент Польши Дуда выступил за усиление антироссийских санкций

Сегодня, 15:01
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Санкции нужны, чтобы России было сложнее

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала tvp.info заявил, что санкции против России надо не только сохранить, но и усилить.

"Санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно усилить, чтобы России было сложнее с ними", - заявил Дуда.

Он также добавил, что ему непонятна позиция европейских лидеров, которые поддерживают проект Северного потока-2, ведь таким образом Газпром усиливает свое влияние в Европейском Союзе.

Ранее Дуда заявлял, что строительство газопровода Северный поток-2 представляет опасность как для Украины и Словакии, так и для Польши.

Порошенко и Дуда призвали ЕС усилить санкционный давление на Россию
Имперские амбиции РФ очевидны, поэтому НАТО необходимо укреплять восточный фланг - Дуда

Теги:   Анджей Дуда Санкции рф Польша

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