Президент Польши Дуда выступил за усиление антироссийских санкций Сегодня, 15:01 25 Цей матеріал також доступний українською Санкции нужны, чтобы России было сложнее

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала tvp.info заявил, что санкции против России надо не только сохранить, но и усилить.

"Санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно усилить, чтобы России было сложнее с ними", - заявил Дуда.

Он также добавил, что ему непонятна позиция европейских лидеров, которые поддерживают проект Северного потока-2, ведь таким образом Газпром усиливает свое влияние в Европейском Союзе.

Ранее Дуда заявлял, что строительство газопровода Северный поток-2 представляет опасность как для Украины и Словакии, так и для Польши.

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