Президент ПАСЕ предупредил Кремль: Будьте бдительны, преступления России не останутся безнаказанными 23 ноября, 21:26 Россия продолжает нарушать международное право (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel TPX IMAGES OF THE DAY)

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс предупредил Кремль, что российские военные преступления не останутся безнаказанными.

В Twitter Кокс отметил, что продолжающимися ракетными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, в том числе родильного дома в Вольнянске и поликлиники в Купянске, Россия продолжает нарушать международное право.

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«Руководители в Кремле, будьте бдительны — эти преступления не останутся безнаказанными», — сказал он.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области. В результате атаки оккупантов погиб мальчик, родившийся два дня назад, его мать осталась жива.

В этот же день Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.