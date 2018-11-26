Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ: Россия должна вернуть задержанные суда

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Джордж Церетели заявил о глубокой озабоченности эскалацией в Керченском проливе, поддержал территориальную целостность Украины и заявил, что Россия должна вернуть задержанные украинские суда и избегать провокационных действий.

"Захват украинских военно-морских судов и блокирование перевозок в Керченском проливе Россией представляют собой недопустимую эскалацию напряженности между двумя государствами-членами ОБСЕ. Следует избегать дальнейших шагов, которые могут привести к военной эскалации. Россия должна избегать провокационных действий, вернуть задержанные суда украинским властям и освободить людей, которых задержала", - передает его слова пресс-служба Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Президент ПА ОБСЕ подчеркнул, что в Хельсинском заключительном акте и многих документах ОБСЕ государства-члены ОБСЕ взяли на себя обязательства мирного урегулирования споров.

"Поэтому такие инциденты представляют собой серьезные нарушения обязательств ОБСЕ", - отметил он.

Церетели снова подтвердил позицию ПА ОБСЕ, выраженную в нескольких резолюциях, "в отношении нашей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и Севастополь" и пожелал скорейшего выздоровления раненым украинским морякам.

Ранее сообщалось, что 26 ноября 2018 года в 17:00 состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать