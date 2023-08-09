«По просьбе папы римского». Президент ОАЭ хочет организовать переговоры Зеленского и Путина — СМИ

9 августа, 18:31
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Папа римский и Мухаммед бен Заид в 2019 году (Фото:vaticannews.va)

Папа римский и Мухаммед бен Заид в 2019 году (Фото:vaticannews.va)

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид по просьбе папы римского Франциска хочет «организовать» встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным, утверждает ливанское издание L’Orient-Le Jour со ссылкой на источники среди западных и арабских дипломатов.

По версии издания, встречу хотят устроить во время конференции ООН по изменению климата-2023, которая будет проходить с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

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Газета The New York Times ранее писала, что за последний год Мохаммад бен Заид дважды ездил к Путину в Россию, а в июне 2023-го ОАЭ была «почетным гостем» на главном инвестиционном форуме страны-агрессора. NYT отмечала, что американские чиновники «не смогли убедить шейха Мохаммеда присоединиться к внешней политике США, особенно в части ограничения военных связей Китая и изоляции России после вторжения на Украину».

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Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Украина не сядет за стол переговоров со страной-агрессором, пока российские оккупационные войска остаются на украинской территории.

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В начале полномасштабного вторжения России Украина провела со страной-агрессором несколько раундов переговоров. На фоне регулярного нарушения российскими оккупантами договоренностей, российских военных преступлений и масштабных зверств на украинской территории переговоры прекратились. Представители Украины подчеркнули, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить украинское государство.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед этим страна-агрессор попыталась аннексировать захваченные украинские территории.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Папа римский ОАЭ Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины Папа Римский Франциск Дубай

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