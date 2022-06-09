Президент Никарагуа разрешил введение войск РФ в страну 9 июня, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Баннер с изображением Даниэля Ортега (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил пребывание на территории страны иностранных войск, в том числе российских.

Об этом сообщает El Pais.

Ортега разрешил вводить войска РФ на территорию своей страны для «учений».

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также в операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательным и аварийно-спасательным работам при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — отмечает издание.

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Новые положения также касаются военных США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.

Следовательно, разрешение на пребывание в Никарагуа российских войск начнет действовать со второй половины 2022 года.

Как отмечает издание, армия Никарагуа уже планировала и координировала введение иностранных войск.

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