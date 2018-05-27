Президент-наркоторговец и самое опасное место для русскоязычного населения. Топ-4 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о неудачных испытаниях новых российских ракет с ядерным двигателем.

Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков.

Министерство финансов США сообщило о том, что президент Венесуэлы и его окружение причастны к продаже наркотиков.

Сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем Восточная Украина.

Хизер Нойерт, спикер Госдепартамента США, отметила, чем обернулись усилия России по защите русскоязычного населения Донбасса.

Я лично отдавал приказ стрелять на Евромайдане.

Станислав Шуляк, экс-командующий внутренними войсками МВД, сделал рзонансное заявление во время суда по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года