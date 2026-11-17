Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух заявил, что уйдет в отставку после того, как оппозиционная партия обвинила его в получении финансовой выгоды от правительственного железнодорожного проекта семь лет назад, когда он занимал пост премьер-министра.

Об этом сообщает AP.

В заявлении Хурелсуха говорится, что «в течение последнего месяца определенные преступные группировки безрассудно посягают на честь и институт президента Монголии, порочат его репутацию».

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Он добавил, что «нападение» на президента означает нападение на честь народа.

«Нападение на честь президента означает нападение на честь народа. Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьёзным преступлением. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера фракция Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим», — сказал Ухнаагийн Хурелсух.

Он заверил, что те, кто якобы порочит его репутацию, «будут привлечены к ответственности», и что его «честь будет восстановлена».

16 ноября парламентская оппозиция Монголии потребовала отставки президента и других чиновников, фигурантов обвинений, для проведения расследования.

Для расследования депутаты от Демократической партии предложили создать временную парламентскую комиссию. Они также потребовали рассекретить все рекомендации Совета национальной безопасности Монголии, обнародованные с 2019 года.

Обвинения связаны с засекреченным тендером на строительство железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт, победителем которого стала компания Bodi Group. Предполагается, что политики могли получить взятки на общую сумму $110 млн.

Ухнаагийн Хурелсух занимал пост президента Монголии с 21 июня 2021 года.