Президент Молдовы поздравила херсонцев с освобождением их города 13 ноября, 03:13 Майя Санду поздравила херсонцев с освобождением от оккупантов (Фото:president.gov.ua)

Президент Молдовы Майя Санду поздравила жителей Херсона с освобождением их города от российских оккупантов.



«Над Херсоном снова развивается украинский флаг. Молдова солидарна с тысячами храбрых херсонцев, празднующих освобождение города!» – написала Санду на своей странице в Twitter.

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9 ноября сообщалось, что Молдова возбудила уголовное дело из-за нескольких российских ракет, пересекших воздушное пространство страны 10 и 31 октября.

Перед этим представитель украинского Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

10 октября крылатые ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

Утром 31 октября Россия выпустила по Украине более 50 ракет, 44 из которых были сбиты.

Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча Окницкого района на границе с Украиной. Жертв и пострадавших не было.

1 ноября Майя Санду заявила, что Россия использует недовольство людей резким скачком цен, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.