Майя Санду потребовала от РФ вывести оккупационные войска из Приднестровья

17 марта, 03:11
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Майя Санду заявила, что всегда требовала вывести войска (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Майя Санду заявила, что всегда требовала вывести войска (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что требует вывести российские войска из оккупированного Приднестровья.

Об этом сообщает Newsmaker.

Санду сообщила, что всегда требовала вывода войск и сослалась на недавнее решение ПАСЕ.

«Мы всегда требовали вывести российские войска из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизировать боеприпасы. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение», — заявила Санду.

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В Парламентской ассамблее Совета Европы во вторник, 15 марта, приняли резолюцию, в которой упоминается вооруженная агрессии РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Приднестровье Майя Санду

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