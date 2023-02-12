«Наша миссия — объединять людей». Президент МОК снова выступил против отстранения россиян и белорусов от соревнований и назвал новую причину 12 февраля, 22:18 Президента МОК Томас Бах выступает против отстранения россиян и белорусов от международных соревнований (Фото:REUTERS / Denis Balibouse)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека и пожаловался на вмешательство правительств в этот вопрос.

В интервью Суспільне.Спорт Бах рассказал, что МОК получил беспокойство от ООН, где заявили, что отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от международных турниров является нарушением прав человека.



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«Мы это обсуждаем. …Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых — серьезное беспокойство, которое было высказано двумя особыми экспертами Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за паспорта — нарушения прав человека. МОК соблюдает права человека, как и международные спортивные федерации, поэтому мы должны реагировать на это беспокойство», — сказал Томас Бах.

Он упомянул также об Australian Open, где российские и белорусские участники выступали под нейтральным флагом.

«Нам нужно понять, почему это невозможно, например, для пловцов, но возможно для теннисистов? Мы видели на Australian Open, когда украинская участница играла против нейтральной атлетки с российским паспортом, а белорусская теннисистка даже победила на турнире. Поэтому почему это невозможно в плавании или гимнастике?», — говорит президент МОК.

Он также пожаловался, что правительства разных стран вмешиваются в вопрос допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Мы видели некоторые заявления от стран Балтии и других, они выразили свою обеспокоенность. К сожалению, они не поднимали вопрос прав человека — по крайней мере, до сегодняшнего дня не имеем на это ответа… Напоследок, это не прерогатива правительств решать, кто и в каких видах спорта может соревноваться, иначе это станет концом международного спорта, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в котором мы к этому привыкли», — считает он.

Бах заявил, что МОК рассмотрит эти вопросы и «попробует найти решение и справедливость как миссию спорта».

«Миссия спорта ведь — объединять, не разделять и не становиться предпосылкой для больших конфронтаций и эскалаций. Наша миссия – мир», – говорит он.

Президент МОК добавил, что не считает, что сейчас оказался по «другую сторону» истории.



"История покажет, кто сделал больше для мира: тот, кто пытался придерживаться определенных линий и коммуникировать или пытались изолировать и разделять. У нас был положительный опыт в олимпийском движении, можете вспомнить, как это было с Северной и Южной Кореями, что мы сделали с Израилем и Палестиной или в случае с Косово или многими другими конфликтами. Наша роль – объединять людей", – заявил Бах.

Он также ответил на приглашения президента Украины Владимира Зеленского приехать во фронтовую зону в Украину?

«Приглашение Зеленского посетить фронт? Я видел этот твит, у нас была продолжительная дискуссия, мы говорили по телефону. Видел разные заявления, они имеют значение. Мы вместе со всеми украинцами, украинскими атлетами, с человеческой точки зрения, понимаем их реакцию и разделяем с ними все их страдания. Именно поэтому мы их поддерживаем и солидарны с ними — независимо от того, живут ли они в Украине или за ее пределами. Поддерживаем около трех тысяч представителей украинского олимпийского сообщества, чтобы у Украины была сильная команда в Париже. Но несмотря на это, мы должны выполнять нашу миссию мира — объединение людей. И это работает со всеми другими странами в этом мире», – говорит президент МОК.

В конце января в МОК заявили о готовности допустить российских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, предусматривающих выступления под нейтральным флагом.

Отмечается, что спортсмены, выступавшие против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, не смогут участвовать в соревнованиях.

В Украине остро отреагировали на подобные заявления. В министерстве молодежи и спорта Украины допустили бойкот Олимпиады.

В МОК отвергли критику украинской стороны и обвинения в пропаганде войны. Там также добавили, что бойкот Украины будет нарушением Олимпийской хартии и пригрозили наказаниями для бойкотирующих спортсменов.



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президентам ведущих международных спортивных федераций и призвал их отреагировать на решение МОК.

Он также пригласил президента МОК Томаса Баха в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует».

Уже 35 стран совместно договорились требовать от МОК отстранения атлетов из РФ и Беларуси от Олимпийских игр.

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