Президент Мексики придумал «мирную» инициативу для Украины. На Банковой ее назвали «планом России» 17 сентября, 19:25 Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото:REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что хочет представить «мирный план» для Украины на осенней сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает The Guardian.

Суть его предложения состоит в том, чтобы папа римский Франциск, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Индии Нарендра Моди сформировали «комитет диалога и мира». По словам президента Мексики, инициатива будет направлена на достижение перемирия, по меньшей мере, на пять лет.

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«Миротворческая миссия должна немедленно добиваться прекращения боевых действий в Украине и начала прямых переговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным», — заявил Лопес Обрадор.

Он раскритиковал ООН за «бездействие», санкции против РФ и «массовые поставки» оружия в Украину. В тоже время заявил, что Мексика осуждает вторжение РФ, но не может оставаться в стороне, когда «войну подпитывают интересы военной промышленности».

План мексиканского президента подвергли критике в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот использует войну как тему для собственного пиара.

«Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ваш план — это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш „план“ — это план РФ», — написал он в Twitter.

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