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Президент Мексики предложил Трампу развивать дружбу между странами

Сегодня, 12:13
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Президент Мексики предложил Трампу развивать дружбу между странами - фото

lopezobrador/Instagram

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил развивать дружественные связи между странами и подтвердил готовность к диалогу.

Об этом президент Мексики написал в Twitter.

«Мы говорили по телефону с президентом Трампом. Я сказал ему, что в Тихуане я скажу, что президент Соединенных Штатов не поднимал закрытый кулак, а показал открытую ладонь. Мы вновь заявляем о своей готовности к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов», — отметил президент Мексики.

В пограничном с США городе Тихуана запланирован митинг в поддержку соглашения с Вашингтоном по тарифам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Дональд Трамп Андрес Мануэль Лопес Обрадор США Мексика

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