Переговоры не помогут. Если Путин победит, они придут к нашим дверям — президент Литвы

10 августа, 22:59
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Гитанас Науседа и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что Россию надо разгромить на поле боя, а проводить переговоры — не имеет смысла.

В интервью Голосу Америки он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин ожидал, что захватит Киев за несколько дней, однако его планы разрушились.

«Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что эта война не будет иметь больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совсем не так. Конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет решен на поле боя… Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы достичь победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира», — сказал Науседа.

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Науседа также добавил, что если Путин одержит победу в Украине, то его армия двинется дальше в Европу.

«Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он преуспеет в Украине, они придут к нашим дверям. Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, возможно, Польша, возможно, Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Путина», — подытожил он.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Европа Евросоюз Литва Российская агрессия Военная агрессия Гитанас Науседа Война России против Украины

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