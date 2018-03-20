Президент Литвы отказалась поздравлять Путина с победой на выборах

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Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась поздравлять с переизбранием Владимира Путина на пост президента России.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.

"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", -  заявили агентству BNS в пресс-службе литовского президента.

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Тем временем, в пресс-службе президента Латвии агентству BNS не ответили на вопрос, планирует ли глава республики направлять поздравление российскому лидеру.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что состоявшиеся президентские выборы в России не были свободными и демократическими.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Таким образом, Путин будет занимать кресло президента РФ  следующие шесть лет.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

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