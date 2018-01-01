Президент Литвы: Азовское море - это не территория России Сегодня, 13:59 26 Цей матеріал також доступний українською Даля Грибаускайте и Петр Порошенко

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Азовское море не является территорией РФ, в нем действует международное морское право и Москва должна его соблюдать.

Об этом Грибаускайте заявила во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

В частности, президент Литвы осудила акт агрессии против украинских моряков в нейтральных водах в акваториях Черного и Азовского морей.

"Мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. И Россия, также как и все другие, должна выполнять международные договоренности. Если нет, то мы всегда поможем, поддержим Украину, и будем увеличивать свое военное присутствие, и мы должны обеспечить свободное передвижение по (Керченскому – Ред) проливу", - цитирует Грибаускайте Интерфакс-Украина.

В свою очередь, президент Украины отметил, что агрессивные действия РФ, которая нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях – это "прямая угроза европейской безопасности, и всему демократическому миру".

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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