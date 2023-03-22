Составляет более 1,2% ВВП. Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине 22 марта, 14:17 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине. В частности, в него войдут антидроновые средства.

Об этом он написал в Twitter.

«В ближайшие месяцы Литва пришлет „антидроны“, оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать приглашать союзников также активизировать свои усилия», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что в настоящее время поддержка Украины составляет более 1,2% ВВП Литвы.

6 марта стало известно, что Литва готовит новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины и планирует в 2023 году обучить 1600 украинских военнослужащих.

21 марта в Литве начались новые курсы по разминированию для военных ВСУ.