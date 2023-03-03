НАТО должно быть готово к долгосрочному сдерживанию России — президент Латвии 3 марта, 17:15 Эгилс Левитс (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

НАТО должно быть готово к долгосрочному сдерживанию России, поскольку она не изменит свою агрессивную идеологию, заявил президент Латвии Эгилс Левитс в пятницу, 3 марта.

"Если Россия не изменит свою идеологию, то длительный период будет оставаться именно агрессивной страной. Чтобы изменить эту идеологию, понадобится очень много времени», - сказал он на пресс-конференции во Львове.

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Левитс добавил, что речь идет не только о руководстве страны, но и о том, что большая часть российского общества пронизана колониальной, империалистической идеологией.



По его словам, поэтому альянс должен быть готов к долгосрочной архитектуре безопасности, основывающейся на военном потенциале всех стран-членов.

3 марта во Львове президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс, а также первые леди двух стран Елена Зеленская и Андра Левите, почтили память военных, погибших в борьбе с оккупационными войсками РФ.