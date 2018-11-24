Президент Латвии анонсировал поездку на Донбасс

Вейонис прибыл в Украину и провел встречу с Порошенко

В воскресенье, 25 ноября, президент Латвии Раймондс Вейонис посетит Донбасс.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"У меня будет возможность увидеть на месте, как это выглядит. Для меня достаточно сложно это осознать и представить, что есть в Европе территории, которые поражены этим конфликтом. Это очень печально", - сказал он.

В свою очередь глава украинского государства поблагодарил своего коллегу из Латвии за желание увидеть не только Киев, но и Донбасс.

По словам Порошенко, Вейонис сможет воочию увидеть ситуацию на востоке страны, в частности последствия российской агрессии.

Напомним, президент Латвии прибыл с визитом в Украину в субботу, 24 ноября.