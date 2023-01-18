Президент Красного Креста посетит Москву для обсуждения доступа к военнопленным 18 января, 18:32 Красный Крест (Фото:Красный Крест / Facebook)

Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич на этой неделе, до 22 января, приедет в Москву с рабочим визитом. Она планирует обсудить регулярный доступ сотрудников МККК к военнопленным.

Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста.

По данным МККК, глава организации проведет встречи с представителями власти РФ и российским Красным Крестом.

«Безусловный приоритет для президента Сполярич — сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились», — отмечают в организации.

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Там также отмечают, что Красный Крест и дальше готов выступать в роли «нейтрального посредника» при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности в случае, если будет запрос сторон.

Сполярич планирует обсудит в Москве не только Украину, но и гуманитарную обстановку в Афганистане, Сирии и Эфиопии.

17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест до сих пор не получил доступ к украинским пленным.