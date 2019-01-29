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Президент Косово предложил заключить компромиссную сделку с Сербией

Сегодня, 19:35
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Hashim Thaçi / Facebook

Хашим Тачи

Президент Косово Хашим Тачи заявил о готовности пойти на компромисс с Сербией для урегулирования давнего конфликта.

Об этом он заявил в письме президенту США Дональду Трампу, направленному в Белый дом еще 8 января. Информация о письме была обнародована в Facebook косовского президента во вторник, 29 января.

"Я буду готов и желаю найти компромиссы, необходимые для достижения всеобъемлющего и сбалансированного соглашения, которое охватит все спорные вопросы, положит конец многовековому конфликту с Сербией и установит мир во всем регионе", - цитирует письмо Reuters.

Напомним, что в декабре 2018 года Дональд Трамп направил письмо президенту непризнанного Косово Хашиму Тачи, в котором призвал его сделать все возможное для достижения всеобъемлющего соглашения с Сербией.

Напряженность между сербами и косоварами усилилась в конце 2018 года, когда парламент Косово одобрил создание регулярной армии из 5000 военных - всего через неделю после того, как премьер-министр Сербии предположил, что такой шаг может вынудить Белград пойти на военную интервенцию.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Теги:   Сербия США Косово

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