Президент Косово предложил заключить компромиссную сделку с Сербией
Президент Косово Хашим Тачи заявил о
готовности пойти на компромисс с Сербией для урегулирования давнего конфликта.
Об этом он заявил в письме президенту США
Дональду Трампу, направленному в Белый дом еще 8 января. Информация о письме
была обнародована в Facebook косовского президента во вторник, 29 января.
"Я буду готов и желаю найти компромиссы,
необходимые для достижения всеобъемлющего и сбалансированного соглашения,
которое охватит все спорные вопросы, положит конец многовековому конфликту с
Сербией и установит мир во всем регионе", - цитирует письмо Reuters.
Напомним, что в декабре 2018 года Дональд
Трамп направил письмо президенту непризнанного Косово Хашиму Тачи, в котором
призвал его сделать все возможное для достижения всеобъемлющего соглашения с
Сербией.
Напряженность между сербами и косоварами
усилилась в конце 2018 года, когда парламент Косово одобрил создание регулярной армии из 5000 военных - всего через неделю
после того, как премьер-министр Сербии предположил, что такой шаг может
вынудить Белград пойти на военную интервенцию.
Косово провозгласило независимость в 2008
году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского
Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически
отказывается признать независимость Косово.
Согласно сербской конституции, территория
Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как
Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не
контролируется.