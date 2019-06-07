Президент Косово надеется заключить историческую сделку с Сербией до конца года Вчера, 18:08 Цей матеріал також доступний українською HashimThaciOfficial/Facebook Хашим Тачи HashimThaciOfficial/Facebook

Президент Косово Хашим Тачи допустил подписание соглашения о нормализации двусторонних отношений с Сербией до конца 2019 года.

По его словам, запланированная на 1 июля в Париже встреча с президентом Сербии может стать поворотным моментом, передает Reuters.

«Я считаю, что это соглашение [о нормализации отношений между Косово и Сербией] может быть достигнуто в этом году», — сказал Тачи.

Между тем президент Сербии Александр Вучич отметил, что он настроен более пессимистично, но подтвердил, что обе стороны должны продолжать искать компромисс.

«Нам нужно найти решение. Если сегодняшняя политическая ситуация настолько неладная, это означает, что другие должны будут решить это в будущем. Нам нужно найти решение, это должно быть решение, в котором обе стороны согласятся на взаимные уступки», — заявил Вучич.

Напряженность между сербами и косоварами усилилась в конце мая 2019 года после того, как полиция Косово провела рейд в северных районах с преобладающим сербским населением, вызвав гневную реакцию Белграда.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.