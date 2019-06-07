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Президент Косово надеется заключить историческую сделку с Сербией до конца года

Вчера, 18:08
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Президент Косово надеется заключить историческую сделку с Сербией до конца года - фото

HashimThaciOfficial/Facebook

Хашим Тачи

Президент Косово Хашим Тачи допустил подписание соглашения о нормализации двусторонних отношений с Сербией до конца 2019 года.

По его словам, запланированная на 1 июля в Париже встреча с президентом Сербии может стать поворотным моментом, передает Reuters.

«Я считаю, что это соглашение [о нормализации отношений между Косово и Сербией] может быть достигнуто в этом году», — сказал Тачи.

Между тем президент Сербии Александр Вучич отметил, что он настроен более пессимистично, но подтвердил, что обе стороны должны продолжать искать компромисс.

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«Нам нужно найти решение. Если сегодняшняя политическая ситуация настолько неладная, это означает, что другие должны будут решить это в будущем. Нам нужно найти решение, это должно быть решение, в котором обе стороны согласятся на взаимные уступки», — заявил Вучич.

Напряженность между сербами и косоварами усилилась в конце мая 2019 года после того, как полиция Косово провела рейд в северных районах с преобладающим сербским населением, вызвав гневную реакцию Белграда.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Теги:   Александар Вучич Сербия Косово

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