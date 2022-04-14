Президент Колумбии назвал геноцидом действия оккупантов в Украине
Иван Дуке (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)
Президент Колумбии Иван Дуке назвал военные преступления российских военных в Украине геноцидом. Таким образом, он согласился с тезисом своего американского коллеги Джо Байдена.
Об этом он сказал в интервью CNN.
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На вопрос о том, как президент США Байден использует слово геноцид для описания действий России в Украине, Дуке ответил, что согласен со своим американским коллегой.
« То, что происходит в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие», - сказал он.
13 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.
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