Президент Колумбии назвал геноцидом действия оккупантов в Украине 14 апреля, 05:10 Цей матеріал також доступний українською Иван Дуке (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Президент Колумбии Иван Дуке назвал военные преступления российских военных в Украине геноцидом. Таким образом, он согласился с тезисом своего американского коллеги Джо Байдена.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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На вопрос о том, как президент США Байден использует слово геноцид для описания действий России в Украине, Дуке ответил, что согласен со своим американским коллегой.

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« То, что происходит в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие», - сказал он.

13 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

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