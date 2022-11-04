Президент Китая выступил против применения Россией ядерного оружия
Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)
Президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Во время встречи с Шольцем Цзиньпин отметил, что необходимо не допустить эскалации войны России против Украины в виде ядерной угрозы.
«Комментарии Си Цзиньпина посылают Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы — это красная линия для Китая, дающая Пекину некоторую точку соприкосновения с Брюсселем», — отмечают в издании.
Также лидер Китая говорил с Шольцем о совместной необходимости обеспечения стабильности цепочек снабжения продовольствия и энергии, нарушенных вторжением России в Украину.
2 сентября в Пентагоне заявили, что Китай не проявил заинтересованности обсуждать шаги по снижению риска, связанного с ядерным оружием. КНР производит значительное расширение своих ядерных сил.