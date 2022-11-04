Президент Китая выступил против применения Россией ядерного оружия

4 ноября, 20:30
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи с Шольцем Цзиньпин отметил, что необходимо не допустить эскалации войны России против Украины в виде ядерной угрозы.

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«Комментарии Си Цзиньпина посылают Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы — это красная линия для Китая, дающая Пекину некоторую точку соприкосновения с Брюсселем», — отмечают в издании.

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Также лидер Китая говорил с Шольцем о совместной необходимости обеспечения стабильности цепочек снабжения продовольствия и энергии, нарушенных вторжением России в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=a3zh7V3u4Ow

2 сентября в Пентагоне заявили, что Китай не проявил заинтересованности обсуждать шаги по снижению риска, связанного с ядерным оружием. КНР производит значительное расширение своих ядерных сил.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Си Цзиньпин Война России против Украины

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