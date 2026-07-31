93-летний президент Камеруна не появлялся на публике уже два месяца, власти заявляют, что он «работает из Женевы» дистанционно

Президент Камеруна Пол Бия уже длительное время не выходит на публику (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Рекордное 53-дневное отсутствие 93-летнего президента Камеруна Поля Бия вызвало в стране новую волну спекуляций о том, жив он или мертв, хотя обсуждение его здоровья официально запрещено законом.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание напоминает, что 7 июня Бия вылетел в Швейцарию вместе с женой Шанталь для, как заявили официальные лица, «кратковременного частного пребывания». Спустя почти два месяца ни президент, ни первая леди не появлялись на публике и не обращались к стране.

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Журналисты отмечают, что Бия, находящийся у власти с 1982 года, в последние годы все чаще проводит время за пределами Камеруна, преимущественно в отеле InterContinental в Женеве.

При этом власти Камеруна дают разные объяснения тому, почему президент страны не выходит на публику. Так, министр связи Рене Эммануэль Сади заявил, что Бия здоров и «работает из Женевы», назвав сообщения об обратном «чистой фантазией и злонамеренной манипуляцией». Министр труда Грегуар Овона сравнил президента с обычным гражданином, имеющим право на ежегодный отпуск.

Однако оппозиция критикует такие действия президента. Вице-президент партии Движение за возрождение Камеруна Мамаду Мота заявил, что страной нельзя управлять дистанционно.

Также отмечается, что за почти год Бия так и не сформировал правительство. В частности, введенная в апреле должность вице-президента остается незанятой, оставляя страну без формального механизма на случай недееспособности главы государства. Лидер оппозиции Патрисия Томаино Ндам Нджоя призвала к процедуре определения возможной недееспособности президента.

Ситуация также беспокоит бизнес-сообщество, отмечает издание.

«У меня нет уверенности, потому что страна словно работает на автопилоте. Ни один серьёзный инвестор не захочет вкладывать ресурсы в страну, где существует неопределённость в отношении политического руководства», — заявил предприниматель Нджи Лукас.

На прошлой неделе руководство правящей партии CPDM провело закрытое совещание без раскрытия подробностей.

The Guardian подчеркивает, что ожидаемые в начале 2027 года парламентские и муниципальные выборы усиливают опасения о том, как будет происходить избирательный процесс.