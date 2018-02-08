Президент Южной Кореи встретится с сестрой Ким Чен Ына

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Мун Чжэ Ин встретится с северокорейской делегацией за обедом

Мун Чжэ Ин встретится с северокорейской делегацией за обедом

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет встречу с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которая в составе северокорейской делегации посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает ABC News.

Также южнокорейский президент встретится и с другими членами делегации КНДР.

Пресс-секретарь главы Южной Кореи отметил, что в субботу состоится обед Мун Чжэ Ина с северокорейскими делегатами, не уточнив при этом точное время и место.

Ким Е Чжон станет первым членом правящей семьи КНДР, которая посетит Южную Корею с времен войны 1950-53 годов.

Ранее сообщалось, что представители делегации КНДР не планируют встречаться с делегацией США во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

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