Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

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Президент Южной Кореи принял у себя сестру Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи принял у себя сестру Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял у себя официальную делегацию из КНДР, в состав которой входит сестра лидера КНДР Ким Ин Чжон.

Встреча проходила в президентской резиденции, сообщает DW.

Возглавил делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам - формальный глава государства.

Детали встречи пока неизвестны.

Ожидалось, что делегация должна была передать послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Делегация КНДР прибыла в Южную Корею в пятницу, 9 февраля.

Участники делегации накануне приняли участие в открытии 23-х зимних Олимпийских игр.

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