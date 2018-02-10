Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял у себя официальную делегацию из КНДР, в состав которой входит сестра лидера КНДР Ким Ин Чжон.
Встреча проходила в президентской резиденции, сообщает DW.
Возглавил делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам - формальный глава государства.
Детали встречи пока неизвестны.
Ожидалось, что делегация должна была передать послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Делегация КНДР прибыла в Южную Корею в пятницу, 9 февраля.
Участники делегации накануне приняли участие в открытии 23-х зимних Олимпийских игр.
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