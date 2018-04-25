Президент Ирана: Трамп - это торговец, не разбирающийся в международных делах

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал заявление президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возможной новой ядерной сделке с Тегераном.

Об этом иранский президент заявил в своей телевизионной речи, сообщает Радио Свобода.

"Вместе с лидером одной европейской страны они (американцы - ред.) говорят: "Мы хотим принимать решения по соглашению, достигнутому семью сторонами", - сказал Рухани.

Он также назвал Дональда Трампа неопытным в политике "торговцем".

"Вы не имеете никакого опыта в политике, в праве... Как может торговец, коммерсант, строитель делать суждения о международных делах", - добавил Рухани.

Напомним, 24 апреля по итогам переговоров в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Дональд Трамп объявили о намерении разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана.

По словам президента Франции, новое соглашение должно включать в себя три дополнительных пункта: иранскую программу разработки баллистических ракет, влияние на Ближнем Востоке и что произойдет после 2025 года, когда в соответствии с нынешним соглашением будут сняты ограничения на программу обогащения урана в Иране.

В то же время, Трамп отметил, что новое соглашение с Ираном будет разработано на "прочной основе".

Ранее Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" восстановить обогащения урана, если США реализуют свои угрозы.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть его.