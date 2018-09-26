26 сентября 2018, среда

Президент Ирана назвал ядерный Израиль "самой большой угрозой миру и стабильности"

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Хасан Рухани

Хасан Рухани

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что оснащенный ядерным потенциалом Израиль является "самой большой угрозой региональному и глобальному миру и стабильности".

Как передает Укринформ, об этом Рухани заявил во время выступления на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Израиль, который оснащен ядерным потенциалом и грубо угрожает другим ядерным уничтожением, является самой страшной угрозой региональному и глобальному миру и стабильности", - сказал он.

По словам президента Ирана, самый неотложный кризис на Ближнем Востоке – это вопрос Палестины, которая "оккупирована Израилем".

При этом, Рухани заявил, что "преступления Израиля в отношении палестинцев" не были бы возможны без военной и политической помощи со стороны США.

Говоря о конфликте в Сирии, Рухани отметил, что его "можно урегулировать только путем внутри-сирийского диалога". По его словам, Тегеран с самого начала предупреждал против иностранного вмешательства в этот конфликт. Иранские "военные советники" на территории Сирии присутствуют по приглашению Дамаска и "в соответствии с международным правом", добавил он.

Президент Ирана также выразил убеждение, что конфликт в Йемене можно урегулировать только путем внутренних переговоров и без внешнего вмешательства.

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