Президент Индонезии приехал в Ирпень 29 июня, 13:30 Президент Индонезии Джоко Видодо в Ирпене (Фото:Laily Rachev/Courtesy of Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в город Ирпень Киевской области.

«Позади меня жилой комплекс Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я воочию увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время», — написал Видодо в Twitter.

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Ранее стало известно, что Видодо прибыл в Киев с рабочим визитом.

В ходе поездки он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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