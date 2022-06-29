Президент Индонезии приехал в Ирпень

29 июня, 13:30
Президент Индонезии Джоко Видодо в Ирпене (Фото:Laily Rachev/Courtesy of Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Президент Индонезии Джоко Видодо в Ирпене (Фото:Laily Rachev/Courtesy of Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в город Ирпень Киевской области.

«Позади меня жилой комплекс Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я воочию увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время», — написал Видодо в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/jokowi/status/1542088216777347073

Ранее стало известно, что Видодо прибыл в Киев с рабочим визитом.

В ходе поездки он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Индонезия Ирпень Война России против Украины

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