Президент и премьер Финляндии поддержали срочную подачу заявки на вступление в НАТО 12 мая, 10:30 Цей матеріал також доступний українською Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие дни (Фото:in-24.com)

Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

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Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.

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«Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем, что наши взгляды совпадают… Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней», — говорится в нем.

Кроме Финляндии, заявку на вступление в НАТО на фоне российской агрессии против Украины планирует подать и Швеция.

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