Президент и премьер Финляндии поддержали срочную подачу заявки на вступление в НАТО

12 мая, 10:30
Цей матеріал також доступний українською
Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие дни (Фото:in-24.com)

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие дни (Фото:in-24.com)

Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.

Видео дня

«Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем, что наши взгляды совпадают… Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней», — говорится в нем.

Читайте также:
«Заявления и война заставили задуматься». Приближение Финляндии к членству в НАТО произошло из-за России — президент Ниинистё
https://www.youtube.com/embed/zcvABdx08zw

Кроме Финляндии, заявку на вступление в НАТО на фоне российской агрессии против Украины планирует подать и Швеция.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Финляндия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X