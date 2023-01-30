Президент Хорватии заявил, что «Крым больше никогда не будет Украиной» 30 января, 17:03 Зоран Миланович (Фото:Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas)

Президент Хорватии Зоран Миланович призвал не сравнивать ситуацию Косова с оккупацией Крыма Россией.

Об этом сообщает RTS.

Миланович также сказал, что Косово забрали у Сербии.

«Пока вы не поймете, что Сербия и Россия — это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие», — сказал Миланович.

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Сравнивая ситуацию с Крымом, президент Хорватии заявил, что полуостров «никогда больше не будет Украиной».

«То же самое касается Крыма — Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы», — сказал он.

Он также считает, что «Россия — опасная страна» и что, по его словам, никто этого не понимает.

«Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности», — сказал Миланович на проводах контингента хорватских солдат в миссию НАТО в Литве.

Он отметил, что то, что украинцы «патологически ненавидят русских», это якобы факт, при этом утверждая, что «хорваты не так сильно ненавидели сербов», как, по его словам, «те, кто там, ненавидят русских».

«Путин и его люди были крутыми до вчерашнего дня. Они преуспели на самом высоком уровне немецкой политики. И вдруг они стали самыми большими врагами… Немецкие танки в России? Ну, удачи, удачи», — отметил Миланович.

Когда журналисты напомнили ему об ошибочности его оценок в отношении Украины, когда он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат, Миланович повторил, что был прав.

«Не хватает. Это было плохое решение России, потому что они думали, что правительство (в Украине — ред.) развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие», — сказал Миланович и добавил, что он пытается открыть глаза другим, потому что, как он говорит, «мы вступаем в войну со сверхдержавой».

Миланович известен своими антиукраинскими и пророссийскими заявлениями. Ранее он говорил, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения РФ, он заявил, что Украина должна вести переговоры с боевиками на Донбассе.

