Президент Гвинеи-Бисау. В Украину впервые с 24 февраля приехал лидер африканской страны, который перед этим встречался с Путиным 26 октября, 19:35 Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский в Киеве 26 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Украину впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России прибыл лидер африканской страны — президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Telegram видео встречи с коллегой. Эмбало также является председателем ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств, куда входят 15 стран).



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По словам Зеленского, они обсудили усилия Украины для преодоления глобального продовольственного кризиса и упрощение выхода украинского бизнеса на рынки африканских стран. Президенты договорились на уровне международных организаций вместе работать над тем, чтобы прекратить преступную агрессию России и восстановить мир.

Во вторник Эмбало был в России и встречался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, и Россия, и Украина, являются стратегическими партнерами Гвинеи-Бисау.

Во время совместного брифинга с Зеленским президент Гвинеи-Бисау сказал, что Путин якобы заявил ему, что «готов к переговорам». Эмбало также заявил, что шокирован разрушениями в Украине в результате российских ударов и готов помочь в «урегулировании», а во время ближайшего саммита ЭКОВАС в декабре передаст другим лидерам услышанное от Зеленского.



Гвинея-Бисау в Генассамблее ООН поддержала резолюцию с осуждением попыток аннексии Россией захваченных территорий Украины.