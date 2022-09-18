Президент Грузии призвала наказать РФ за совершенные зверства в оккупированном Изюме

18 сентября, 17:17
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала наказать РФ за убийства мирных граждан в оккупированном Изюме Харьковской области.

Об этом она написала на своей официальной странице в Twitter.

«Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не упадет, и воцарится мир. Слава Украине!», - говорится в публикации.

Видео дня

https://twitter.com/Zourabichvili_S/status/1571459213175529475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571459213175529475%7Ctwgr%5Ebd673b03c2a50dc4430270c392a09a8edbff2a1e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F09%2F18%2F7147013%2F

В правительстве Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, призвали создать специальный международный трибунал после обнаружения массового захоронения в Изюме, где россияне пытали и убивали украинцев во время оккупации города.

Ранее преступления россиян в Изюме осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что РФ за них ответит, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

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15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Россия Грузия Изюм Харьковская область Наказание Саломе Зурабишвили Война России против Украины

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