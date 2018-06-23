Президент Франции призвал ввести санкции против стран, которые отказались принять мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ввести экономические санкции против стран, которые отказываются принимать мигрантов.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает AFP.
"С нами не могут быть страны, которые получают большую выгоду от солидарности с ЕС и требуют соблюдения национальных интересов, когда речь идет о мигрантах", - сказал Макрон.
Он отметил, что выступает за то, чтобы были введены в санкции против тех, кто не хочет сотрудничать.
В июне Италия отказалась давать разрешение судну Aquaris, на борту которого находились 629 мигрантов, причалить в своем порту. На борту судна находились около 123 детей и беременные женщины. Судно направили к берегам Мальты, которая тоже отказалась принимать его. В конце концов, принять мигрантов с судна Aquaris согласилась Франция.
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