Президент Франции призвал ввести санкции против стран, которые отказались принять мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ввести экономические санкции против стран, которые отказываются принимать мигрантов.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает AFP.

"С нами не могут быть страны, которые получают большую выгоду от солидарности с ЕС и требуют соблюдения национальных интересов, когда речь идет о мигрантах", - сказал Макрон.

Он отметил, что выступает за то, чтобы были введены в санкции против тех, кто не хочет сотрудничать.

В июне Италия отказалась давать разрешение судну Aquaris, на борту которого находились 629 мигрантов, причалить в своем порту. На борту судна находились около 123 детей и беременные женщины. Судно направили к берегам Мальты, которая тоже отказалась принимать его. В конце концов, принять мигрантов с судна Aquaris согласилась Франция.

Смотрите также