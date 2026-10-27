Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным по поводу войны РФ против Украины

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили на официальном сайте президента Финляндии.

Отмечается, что Стубб и Стёре инициировали звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

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«Финляндия и Норвегия граничат с Россией. Они являются решительными сторонниками Украины. Цель телефонного разговора заключалась в том, чтобы напрямую донести до президента Путина послание относительно предстоящих переговоров, направленных на прекращение войны», — говорится в сообщении.

Разговор касался предстоящих встреч, которые пройдут в Абу-Даби. В представительстве президента Финляндии подчеркнули, что Стубб и Стёре участвовали в телефонном разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

«Норвегия и Финляндия всегда выступали за мир и безопасность в нашем регионе. Обе страны заинтересованы в стабильности в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере. Это было подчеркнуто в ходе беседы», — говорится в сообщении.

Стубб и Стёре подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Они также отметили, что война должна закончиться, а переговоры — возобновиться.

«Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», — заявил президент Стубб.

В свою очередь, Стёре подчеркнул, что война сопровождается огромными человеческими и материальными потерями.

«Страдания и разрушения скажутся на целых поколениях. В ходе телефонного разговора мы подчеркнули важность деэскалации», — заявил премьер-министр.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

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23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на нее завышенные надежды.