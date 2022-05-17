Президент Финляндии убежден, что сможет решить разногласия с Эрдоганом

17 мая, 16:17
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Президент Финляндии Саули Ниинисте (Фото:Seppo Samuli/Lehtikuva/via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинисте (Фото:Seppo Samuli/Lehtikuva/via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинисте уверен, что сможет решить разногласия с Турцией по поводу потенциального членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает CNN.

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«За последние дни заявления Турции очень быстро изменились и ужесточились. Однако я уверен, что мы решим ситуацию путем конструктивных дискуссий», — сказал он во вторник, 17 мая.

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Ниинисте назвал заявления президента Турции Реджепа Эрдогана «удивительными». По словам президента Финляндии, в телефонном разговоре с ним Эрдоган месяц назад говорил, что одобряет членство Финляндии в НАТО.

«Мы должны продолжать наши дискуссии. Я настроен оптимистично», — сказал Ниинисте.

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Парламент Финляндии 17 мая поддержал подачу заявки на вступление страны в НАТО.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в Альянс 15 мая. На следующий день Эрдоган заявил, что не поддержит вступление этих стран в НАТО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган Саули Нийнисте

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