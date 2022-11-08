Президент Финляндии считает Путина военным преступником и не видит возможности вести переговоры с РФ сейчас

8 ноября, 19:30
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Саули Ниинисте (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Саули Ниинисте (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина виновным в военных преступлениях в Украине и на данном этапе не видит возможности вести с ним переговоры.

Отвечая на вопрос, считает ли он Путина военным преступником, в комментарии BBC Hard Talk, Ниинисте сказал, что в настоящее время «этот вопрос расследуется», сославшись на международное право.

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После уточняют вопросов о Буче и Мариуполе Ниинисте добавил, что по-видимому Путин виновен в военных преступлениях.

«Кажется так. Мне кажется, дело в том, что он несет ответственность за то, что произошло, за преступные действия», — сказал президент Финляндии.

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Также он добавил, что поддерживает усилия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по переговорам с диктатором Путиным.

«Я решительно поддерживаю продолжение деятельности Макрона и Шольца, если есть шанс спасти жизни. Если есть такая возможность, ее надо использовать. На данный момент я не вижу такой возможности», — сказал Ниинисте.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Финляндия Военные преступления

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