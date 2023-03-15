Президент Финляндии ожидает на этой неделе решения Эрдогана по НАТО 15 марта, 20:07 Саули Ниинисте (Фото:Lehtikuva/Antti Hamalainen via REUTERS)

Финляндия ожидает, что Турция ратифицирует заявку страны на членство в НАТО.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает The Guardian.

Он ожидает от своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана подтверждения того, что Турция поддерживает заявку страны на членство в НАТО.

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«Мы знаем, что президент Эрдоган со своей стороны решил ратифицировать членство Финляндии в НАТО, он хочет выполнить свое обещание», — сказал Ниинисте.

Эта новость появилась после того, как премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил во время визита в Берлин, что он надеется, что вступление его страны в НАТО будет ратифицировано Турцией вскоре после всеобщих выборов, запланированных на май.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что присоединение Швеции и Финляндии к военному союзу имеет решающее значение для совместной безопасности.

9 марта Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

