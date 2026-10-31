Никаких лекций по истории. Александр Стубб раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб опроверг публикацию Financial Times о том, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора читал ему лекцию об истории славян.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Yle.

По словам финского лидера, этот дипломатический контакт с Москвой инициировали он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по просьбе украинской стороны для открытия канала связи.

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Стубб отметил, что разговор состоялся в подходящий момент на фоне анализа Хельсинки того, насколько американская политика в отношении Украины и РФ отвечает интересам Финляндии.

Политик подчеркнул, что в подходах ЕС и США наблюдаются определенные различия в нюансах: Евросоюз поддерживает Украину, тогда как Соединенные Штаты выбрали роль посредника в мирных переговорах. Стубб особо отметил принципиальную позицию Хельсинки:

«Финляндия не выступает в роли посредника, а на 100% поддерживает Украину. Мы также передали этот посыл президенту Путину», — заявил президент, добавив, что европейские партнеры заранее знали о содержании контактов и это был первый случай, когда ЕС получил прямое сообщение от РФ относительно войны или ситуации на Балтике.

Кроме того, Стубб высказался против недавнего решения допустить российских хоккеистов к международным соревнованиям, назвав это шагом с неприятным символическим подтекстом.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

26 октября Украинская правда со ссылкой на осведомленные источники писала, что украинская переговорная группа ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны и перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.