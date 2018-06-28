Президент Финляндии рассказал об ожиданиях от встречи Трампа с Путиным в Хельсинки

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил надежду, что во время встречи в Хельсинки лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят вопросы контроля над вооружениями и разоружения.

Текст заявления Ниинисте предоставила РБК пресс-служба посольства Финляндии.

По словам президента Финляндии, повестка встречи будет определена в течение следующих двух недель.

"Безусловно, они обсудят общую международную ситуацию", - сказал он.

Ниинисте также хочет привлечь внимание к напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также вопросам, касающихся Арктики.

Как сообщили ранее в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность о данном мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

В Белом Доме рассказали, что Трамп и Путин обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности. В пресс-службе Кремля не назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.