27 июня 2018, среда

Президент Финляндии прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

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Финляндия готова стать местом проведения встречи Путина и Трампа, заявил президент страны

Финляндия готова стать местом проведения встречи Путина и Трампа, заявил президент страны

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Так президент Финляндии прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном проведении встречи Путина и Трампа в финской столице Хельсинки, сообщает Интерфакс-Украина.

"Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят. Других комментариев сейчас нет", - заявили в канцелярии главы государства.

Ранее СМИ сообщали, что столица Финляндии Хельсинки рассматривается как наиболее вероятное место проведения встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в качестве площадки для переговоров Трампа и Путина рассматривалась австрийская Вена, но, по информации журналистов, от этой идеи отказались.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что во время визита в Европу Трамп посетит Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу Трампа с Путиным. В среду, 27 июня, состоится встреча Болтона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.

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