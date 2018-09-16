16 сентября 2018, воскресенье

Президент Финляндии исключил членство в НАТО из-за угроз со стороны России

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Саули Ниинисте и Владимир Путин

Саули Ниинисте и Владимир Путин

Президент Финляндии Саули Ниинисте исключил возможность подачи заявки на вступление в НАТО в ближайшем будущем из-за агрессивной позиции России.

"Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция", – заявил финский президент в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает YLE.

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По словам Ниинисте, 1300 километров общей финско-российской границы обязывает Хельсинки и Москву иметь хорошие деловые отношения. Однако, по его мнению, с президентом России Владимиром Путиным необходимо проявлять осторожность.

"Я хорошо лажу с ним [Путиным], мы можем открыто обсуждать с ним разные вопросы, даже самые щекотливые", - заявил он.

Издание отмечает, что с Путиным финский лидер этим летом встретился дважды: сначала во время саммита в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи.

Напомним, что в 2017 году министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что в будущем страна может стать кандидатом на вступление в Североатлантический альянс.

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