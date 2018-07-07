Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если найдутся доказательства существования бога

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что немедленно подаст в отставку, если ему предоставят достаточно убедительные доказательства существования бога. Об этом сообщает филиппинская служба CNN.

"И если слова кого-нибудь из вас, которые говорят, что были на небесах, говорили с Богом, и видели его лично, и что он существует, Бог, в которого вы верите. Если это окажется правдой, я сегодня же уйдут с поста президента", – сказал Дутерте в пятницу, 6 июля, в своем выступлении на праздновании Национальной недели науки и техники в Минданао.

Президент Филиппин также отметил, что верит в "верховного бога", однако ставит под сомнение действия "религиозных сект".

"Если вы говорите, что помогаете людям, почему мы даем вам деньги?", – обратился он к священнослужителям, которые собирают пожертвования.

Президент также обвинил церковь в использовании этих пожертвований для содержания собственных "дворцов".

9 июля Родриго Дутерте планирует провести конференцию в надежде на урегулирование напряженности между его администрацией и религиозными общинами.

Напряжение увеличилось 24 июня, когда он назвал христианского бога "глупым", а затем отказался извиняться за свои слова.