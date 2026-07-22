Трамп считает Инфантино человеком, которого «уважают во всем мире» (Фото: IMAGN IMAGES через Reuters / Mark J Rebilas TPX)

Об этом в среду, 22 июля, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, 56-летний Инфантино сблизился с Трампом во время подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в этом году. Швейцарский футбольный функционер активно демонстрировал расположение к американскому лидеру, в частности, привлекая его к мероприятиям, связанным с турниром.

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В декабре Инфантино также вручил Трампу первую в истории Премию мира ФИФА.

Источник NYP, близкий к президенту США, заявил, что Трамп считает Инфантино человеком, которого «уважают во всем мире», а также отмечает его способность «объединять людей».

Следующего Генерального секретаря ООН выберут в этом году на смену Антониу Гутеррешу из Португалии, который возглавляет организацию с 2017 года и покинет пост в конце декабря.

Кандидатуру следующего главы ООН должны согласовать государства — члены организации.

NYP отмечает, что пока неизвестно, заинтересован ли сам Джанни Инфантино в этой должности и обсуждал ли он этот вопрос с Дональдом Трампом. В то же время президент США, по данным The Post, видит возможность продвинуть кандидатуру главы ФИФА наряду с другими претендентами.

Один из представителей ООН охарактеризовал нынешний список кандидатов как семерых «слабых» претендентов. Среди наиболее известных кандидатов называют бывшего президента Чили Мишель Бачелет и генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси из Аргентины.

Кандидатура Бачелет может столкнуться с сопротивлением со стороны США из-за ее политических взглядов, в то время как Гросси может вызвать обеспокоенность Великобритании из-за спора вокруг Фолклендских островов.

В начале июля Трамп также звонил Инфантино с просьбой пересмотреть автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Балогуна, полученную после красной карточки в матче против Боснии и Герцеговины. Впоследствии дисциплинарный комитет ФИФА разрешил форварду сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

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19 июля сборная Испании по футболу одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира, который состоялся в Нью-Джерси (США). Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес, принеся испанцам второй в истории титул чемпионов мира.