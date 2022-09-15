Президент Еврокомиссии поддерживает передачу танков Украине 15 сентября, 23:23 Она убеждена, что украинцы могут себя защитить, если имеют «правильные военные средства» (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поддержала передачу танков Украине для защиты от российских оккупантов.

В интервью Bild она сообщила, что украинцы борются вместо всей Европы за победу демократии.

«Если они говорят, что им нужны танки, то мы должны отнестись к этому серьезно и поставить их им. Украина точно знает, что ей нужно для защиты жизни и защиты себя», — сказала фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что украинцы могут себя защитить, если имеют «правильные военные средства».

«Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин — проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что дерутся», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки. Она заявила, что «до сих пор ни одна страна не отправляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки» Украине, а, по ее словам, Германия договорилась с партнерами, что не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке.

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