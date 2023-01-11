Президент Еврокомиссии планирует привезти на переговоры в Киев до 15 комиссаров — Politico 11 января, 15:36 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Большая делегация Еврокомиссии планирует в феврале в Киеве провести консультации с Украиной на высшем уровне, сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕК.

По информации собеседника издания, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане провести встречу в Киеве своим коллегам на заседании еврокомиссаров в среду, 11 января.

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Неназванный чиновник сказал, что первоначальный план заключался в том, что «от 10 до 15 комиссаров», которые работают над решениями, связанными с Украиной, начиная от торговли и заканчивая цифровой политикой, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Целью является «дальнейшее углубление отношений» и демонстрация солидарности.

«Это признание прогресса, который Украина делает на своем пути в Европу», — сказал представитель комиссии.

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в поездке могут принять участие еврокомиссары, которые занимаются вопросами Украины, в частности, комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель, комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, комиссар по вопросам кризисного менеджмента и гуманитарной помощи Янез Ленарчич, комиссар по вопросам финансовых услуг Мейрид МакГиннес.

Следующий саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.