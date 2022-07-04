Президент Эстонии против полного дипломатического разрыва с РФ

4 июля, 20:22
Алар Карис (Фото:Офис президента Украины)

Алар Карис (Фото:Офис президента Украины)

Президент Эстонии Алар Карис не поддерживает идею о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, несмотря на её захватническую войну.

Об этом сообщает ERR.

По его мнению, взаимодействия на уровне лидеров государств не должно быть, но полностью разрывать отношения было бы неправильно.

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Алар Карис отметил, что до сих пор считает важной работу посла Эстонии в Москве.

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«Пока это возможно — это стоит делать… Это еще один канал для получения информации и понимания, что происходит в стране — даже настроений людей», — отметил он.

Комментируя вопрос западных санкций против РФ, он отметил, что перед введением новых санкций важно тщательно проверить, как выполняются уже действующие ограничения и каков их эффект.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Эстония Война России против Украины

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