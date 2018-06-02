02 июня 2018, суббота

Президент Эстонии призвала называть войной происходящее в Украине и Грузии

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

На конференции, посвященной памяти бывшего президента Леннарта Мери, нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отказаться от эвфемизмов "административная пограничная линия", "замороженный конфликт" и называть происходящее в Грузии и Украине войной.

Об этом сообщил Интерфакс.

"Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила Кальюлайд.

"Демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы перестанем притворяться, будто на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – отметила Керсти.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове