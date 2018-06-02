Президент Эстонии призвала называть войной происходящее в Украине и Грузии

На конференции, посвященной памяти бывшего президента Леннарта Мери, нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отказаться от эвфемизмов "административная пограничная линия", "замороженный конфликт" и называть происходящее в Грузии и Украине войной.

Об этом сообщил Интерфакс.

"Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила Кальюлайд.

"Демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы перестанем притворяться, будто на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – отметила Керсти.

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